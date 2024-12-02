 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Kasım ayında %18 arttı

Pazartesi, 02 Aralık 2024 14:33:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %17,75 artışla 4,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %5,54 artarak 4 milyon mt seviyesine çıktı.

2024-25 mali yılının Nisan-Kasım döneminde NMDC Limited’in toplam demir cevheri üretimi yıllık %5 düşerek 26,06 milyon mt ve satışları da bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse değişmeyerek 27,84 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın demir cevheri ithalatı Eylül ayında %8,4 azaldı

02 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 2 Aralık 2024

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Aralık 2024

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Kasım 2024

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Ekim döneminde %4 yükseldi

29 Kas | Çelik Haberler

Kanadalı Strategic Resources peletleme projesi için Javelin’den DR konsantre demir cevheri temin edecek

29 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 29 Kasım 2024

29 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları çelik üretimindeki artışla haftalık bazda yükseldi

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Kasım 2024

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %6,04 düştü

28 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis