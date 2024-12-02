Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Kasım ayında %18 arttı

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %17,75 artışla 4,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %5,54 artarak 4 milyon mt seviyesine çıktı.

2024-25 mali yılının Nisan-Kasım döneminde NMDC Limited’in toplam demir cevheri üretimi yıllık %5 düşerek 26,06 milyon mt ve satışları da bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse değişmeyerek 27,84 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.