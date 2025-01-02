Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Aralık ayında %5,1 arttı

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Aralık ayında yıllık %5,1 artışla 4,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %6,7 artarak 3,91 milyon mt seviyesine çıktı.

2024-25 mali yılının Nisan-Aralık döneminde NMDC Limited’in toplam demir cevheri üretimi 31,78 milyon mt seviyesinden 30,77 milyon mt’a indi. Satışları ise bir önceki mali yılın aynı dönemindeki 31,94 milyon mt’a kıyasla 31,8 milyon mt oldu.