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Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Ağustos ayında %10 düştü

Salı, 03 Eylül 2024 15:04:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %9,9 düşüşle 3,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 3,54 milyon mt’a kıyasla 3,14 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 16,56 milyon mt’a kıyasla 14,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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