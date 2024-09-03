Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Ağustos ayında %10 düştü

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %9,9 düşüşle 3,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 3,54 milyon mt’a kıyasla 3,14 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 16,56 milyon mt’a kıyasla 14,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.