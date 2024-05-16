Hint MOIL’in net kârı dördüncü çeyrekte %13 yükseldi

Perşembe, 16 Mayıs 2024 15:04:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı mangan madencisi MOIL Limited’in net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %12,6 artışla 911,50 milyon INR (10,91 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %2,85 düşerek 4,15 milyar INR (49,80 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2023-24 mali yılının tamamında MOIL Limited’in toplam net kârı yıllık %17,06 artışla 2,93 milyar INR (35,13 milyon $) ve satış geliri de yıllık %8,03 artışla 14,49 milyar INR (173,58 milyon $) seviyelerinde yer aldı.