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Hint MOIL mangan cevheri projesi için Gabon’u mercek altına aldı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 15:36:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci MOIL Limited’e yakın kaynaklar, şirketin Gabon’da mangan cevheri arama ve madencilik projesi gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Bununla birlikte projeye ilişkin ayrıntılı çalışmaların tamamlandığını ve yakın zaman içerisinde Gabon ile Hindistan hükümetleri arasında mutabakat anlaşması imzalanacağını, böylelikle MOIL’in ülke dışındaki ilk girişimini hayata geçireceğini belirtti.

Yatırıma ilişkin ayrıntılar henüz netleşmese de şirket önceden Güney Afrika ve Gabon gibi Afrika ülkelerine, Avustralya ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerine açılmayı hedeflediğini bildirmişti.

Gabon, dünyadaki mangan cevheri rezervlerinin yaklaşık %25’ine ev sahipliği yapıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim Yatırım 

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