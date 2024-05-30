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Hint MIL’nin net kârı dördüncü çeyrekte %36 düştü

Perşembe, 30 Mayıs 2024 15:56:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint su altı ark kaynaklı boru ve elektrik direnç kaynaklı çelik boru (ERW) üreticisi Man Industries Limited’in (MIL) net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %35,9 düşüşle 172,50 milyon INR (2,06 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %40,2 artarak 7,78 milyar INR (93,29 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

MIL ayrıca hem iç hem de dış piyasalardan 4,9 milyar INR (59 milyon $) değerinde yeni sipariş aldığını ve teslimatın önümüzdeki altı ay içerisinde yapılacağını bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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