Hint MIL’nin net kârı dördüncü çeyrekte %36 düştü

Perşembe, 30 Mayıs 2024 15:56:38 (GMT+3) | Kalküta

Hint su altı ark kaynaklı boru ve elektrik direnç kaynaklı çelik boru (ERW) üreticisi Man Industries Limited’in (MIL) net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %35,9 düşüşle 172,50 milyon INR (2,06 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %40,2 artarak 7,78 milyar INR (93,29 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

MIL ayrıca hem iç hem de dış piyasalardan 4,9 milyar INR (59 milyon $) değerinde yeni sipariş aldığını ve teslimatın önümüzdeki altı ay içerisinde yapılacağını bildirdi.