Mısır bazı yassı mamullere nihai koruma önlemleri getirdi

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac ve boyalı sac ithalatına yönelik nihai koruma önlemlerini 1 Nisan 2026 itibarıyla üç yıl süreyle yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Önlemlerin uygulanacağı dönemler:

Birinci yıl: 2 Nisan 2026 - 13 Eylül 2026

İkinci yıl: 13 Eylül 2026 - 13 Eylül 2027

Üçüncü yıl: 14 Eylül 2027 - 13 Eylül 2028

Bakanlık tarafından yürütülen inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda artan ithalatın yerel çelik sanayine ciddi zarar verdiği tespit edildi. 2021-2024 döneminde sıcak rulo sac ithalatı %116 artarken, soğuk rulo sac, galvanizli ve boyalı sac ithalatının %86 oranında yükseldiği belirtildi.

Söz konusu nihai önlemler, 14 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve 200 gün süreyle uygulanan geçici koruma önlemlerinin ardından geldi. Bu dönemde geçici vergiler sıcak rulo sac için %13,6, soğuk rulo sac için %11,11, galvanizli sac için %12,16 ve boyalı sac için %4,94 olarak uygulanmıştı.

Önlemlerle yüksek katma değerli üretimin yerlileştirilmesi, sanayi büyümesi ve ihracatın desteklenmesi ve çelik sektöründe adil rekabetin sağlanması hedefleniyor.

Yıllara göre azalacak koruma önlemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.