 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısır...

Mısır bazı yassı mamullere nihai koruma önlemleri getirdi

Salı, 07 Nisan 2026 15:56:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac ve boyalı sac ithalatına yönelik nihai koruma önlemlerini 1 Nisan 2026 itibarıyla üç yıl süreyle yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Önlemlerin uygulanacağı dönemler:

  • Birinci yıl: 2 Nisan 2026 - 13 Eylül 2026
  • İkinci yıl: 13 Eylül 2026 - 13 Eylül 2027
  • Üçüncü yıl: 14 Eylül 2027 - 13 Eylül 2028

Bakanlık tarafından yürütülen inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda artan ithalatın yerel çelik sanayine ciddi zarar verdiği tespit edildi. 2021-2024 döneminde sıcak rulo sac ithalatı %116 artarken, soğuk rulo sac, galvanizli ve boyalı sac ithalatının %86 oranında yükseldiği belirtildi.

Söz konusu nihai önlemler, 14 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve 200 gün süreyle uygulanan geçici koruma önlemlerinin ardından geldi. Bu dönemde geçici vergiler sıcak rulo sac için %13,6, soğuk rulo sac için %11,11, galvanizli sac için %12,16 ve boyalı sac için %4,94 olarak uygulanmıştı.

Önlemlerle yüksek katma değerli üretimin yerlileştirilmesi, sanayi büyümesi ve ihracatın desteklenmesi ve çelik sektöründe adil rekabetin sağlanması hedefleniyor.

Yıllara göre azalacak koruma önlemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ürün

Dönem

Oran (%)

Minimum vergi ($/mt)

 

Sıcak rulo sac

Birinci yıl

13,6

76

İkinci yıl

13,5

75

Üçüncü yıl

13,4

74

 

Soğuk rulo sac

Birinci yıl

13,7

83

İkinci yıl

13

79

Üçüncü yıl

12,5

72

 

Galvanizli sac

Birinci yıl

14

93

İkinci yıl

13,5

90

Üçüncü yıl

13

82

 

Boyalı sac

Birinci yıl

14,5

122

İkinci yıl

14

118

Üçüncü yıl

13,5

114

Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Mısır Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis