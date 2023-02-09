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Hint KIOCL’nin net zararı üçüncü çeyrekte düştü

Perşembe, 09 Şubat 2023 10:34:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint pelet üreticisi KIOCL Limited’in net zararı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 886,80 milyon INR’ye (10,72 milyon $) kıyasla 338,80 milyon INR (4,09 milyon $) seviyesine indi.

Söz konusu dönemde şirketin toplam gelirleri bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 3,8 milyar INR (45,99 milyon $) seviyesine kıyasla 3,07 milyar (37,13 milyon $) seviyesinde yer aldı.

KIOCL, Mangalore’da yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli pelet ve pik demir tesisi işletiyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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