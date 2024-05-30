Hint KIOCL dördüncü çeyrekte net zarar kaydetti

Perşembe, 30 Mayıs 2024 16:00:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı pelet madencisi KIOCL Limited, 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 822,10 milyon INR (9,85 milyon $) net kâra kıyasla 429,10 milyon INR (5,14 milyon $) net zarar açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %49,35 düşüşle 3,72 milyar INR (44,61 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Mali yılın tamamında KIOCL’nin net zararı, 2022-23 mali yılında kaydedilen 976,70 milyon INR (11,71 milyon $) seviyesine kıyasla 833,10 milyon INR (9,98 milyon $) seviyesine geriledi.