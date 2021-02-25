Hint Kalyani Steels kok üretim birimi ve elektrik santraline yatırım yapacak

Perşembe, 25 Şubat 2021 17:55:58 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Kalyani Steels Limited, Karnataka eyaletindeki çelik tesisinde kok üretim birimi ve ısı geri kazanımı elektrik santrali kurulumu projesine başladı.

Piyasa kaynaklarına göre, söz konusu proje, yıllık 200.000 mt kapasiteli, ısı geri kazanımlı, pres yüklemeli kok fırınını ve kok atığından ortaya çıkan duman gazının artık ısı enerjisini kullanan 15-17 megavatlık bir elektrik santralini içeriyor.

Projenin tahmini 29 milyon $’a mâl olması ve 2022 yılının Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.

Kalyani Steels’in tesisi yıllık 700.000 mt karbon ve alaşımlı çelik ürünü üretme kapasitesine sahip. Söz konusu tesiste, bir adet yüksek fırın, bir adet sinterleme ünitesi, blum ile kütük döküm üniteleri ve bir adet çubuk ve kangal ünitesi bulunuyor.