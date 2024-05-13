Hint JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi Nisan ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 14:54:31 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %0,3 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin yerel tesislerinin kapasite kullanım oranı, Karnataka madeninden sağlanan demir cevheri arzındaki sıkıntıya bağlı olarak Vijayanagar tesisinin üretim hacminin düşmesi sebebiyle %88 seviyesinde yer aldı. Dolayısıyla yerel nihai mamul üretimi yıllık %1 artışla 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan aynı ayda Ohio tesisindeki ham çelik üretimi de yıllık %18 düşerek 66.000 mt seviyesine geriledi.