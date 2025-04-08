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JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte rekor kırdı

Salı, 08 Nisan 2025 11:24:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %12 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik üretim olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde şirketin yerel ham çelik üretimi yıllık %13 yükselerek 7,40 milyon mt seviyesine çıkarken, tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı %93 seviyesinde yer aldı.

Mali yılın tamamında JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 27,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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