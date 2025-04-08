JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte rekor kırdı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %12 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik üretim olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde şirketin yerel ham çelik üretimi yıllık %13 yükselerek 7,40 milyon mt seviyesine çıkarken, tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı %93 seviyesinde yer aldı.
Mali yılın tamamında JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 27,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.