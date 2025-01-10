Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %2 arttı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %2,3 artışla 7,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin yerel ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 6,82 milyon mt seviyesine çıkarken, yerel tesislerinin kapasite kullanım oranı %91 seviyesinde kaydedildi. Dolvi çelik tesisindeki yüksek fırınlardan birinde Ekim ayında yürütülen bakım çalışmaları üçüncü çeyrekte üretim ve kapasite kullanım oranını etkiledi.

Bununla birlikte JSW’nin bağlı kuruluşu JSW Vijayanagar Metallics Ltd (JVML) tarafından yürütülen 5 milyon mt kapasiteli Vijayanagar çelik projesinin ilerleme katettiği bildirildi.

İkinci çeyrekte 4,5 milyon mt kapasiteli yüksek fırını, hammadde elleçleme sistemini ve sinterleme tesisini devreye alan JVML’nin üçüncü çeyrekte ise iki konvertörden birini ve döküm ekipmanını faaliyete soktuğu ifade edildi.

Vijayanagar tesisi tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başladığında toplam ham çelik üretim kapasitesi yıllık 17,5 milyon mt seviyesine çıkacak. Bu sayede JSW Steel’in toplam yerel ham çelik üretim kapasitesi de mevcut yıllık 29,2 milyon mt’dan yıllık 34,2 milyon mt seviyesine yükselecek.