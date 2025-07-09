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JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %14 yükseldi

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 16:32:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’ın (JSL) ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %14 artışla 7,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ancak şirketin çelik üretimi, yüksek fırınındaki planlı bakım çalışmaları sebebiyle 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) kaydedilen 7,63 milyon mt ile kıyasla %5 düşüş gösterdi.

Bakım çalışmalarının ardından yüksek fırınlar yeniden devreye alındı ve birinci çeyrekte kapasite kullanım oranı ortalama %87 seviyesinde yer aldı.

Aynı çeyrekte JSW Steel’in yerel ham çelik üretimi yıllık %15 artışla 7,02 milyon mt seviyesine çıkarken, ABD’deki Ohio tesisinde gerçekleştirdiği ham çelik üretimi yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 240.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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