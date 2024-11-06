 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi Ekim ayında %1 azaldı

Çarşamba, 06 Kasım 2024 14:25:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %1 düşüşle 2,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin Dolvi tesisindeki yüksek fırınlarından birinin geçici süreliğine kapatılması sebebiyle yerel ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 2,19 milyon mt seviyesinde yer aldı ve söz konusu tesisin kapasite kullanım oranının %89 olduğu bildirildi.

Öte yandan JSW Steel USA’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 760.000 mt’a kıyasla 820.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JFE Steel’in net kârı ve satışları ilk yarıda düşüş kaydetti

06 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Ekim döneminde arttı

05 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,9 azaldı

05 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yıl sonuna kadar %90'a çıkabilir

01 Kas | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve satış geliri üçüncü çeyrekte düştü

01 Kas | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-27 Ekim döneminde %9 arttı

31 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler

CISA: Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %56 azaldı

28 Eki | Çelik Haberler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düşüş kaydetti

24 Eki | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu Ocak-Eylül döneminde net kâr açıkladı

24 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis