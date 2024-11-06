Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi Ekim ayında %1 azaldı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %1 düşüşle 2,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin Dolvi tesisindeki yüksek fırınlarından birinin geçici süreliğine kapatılması sebebiyle yerel ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 2,19 milyon mt seviyesinde yer aldı ve söz konusu tesisin kapasite kullanım oranının %89 olduğu bildirildi.

Öte yandan JSW Steel USA’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 760.000 mt’a kıyasla 820.000 mt seviyesinde kaydedildi.