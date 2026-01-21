 |  Giriş 
Hint JSW Steel Limited ile Japon JFE Steel’in BSPL tesisine yönelik ortak girişim onaylandı

Çarşamba, 21 Ocak 2026 11:49:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan rekabet kurumu Competition Commission of India (CCI), JSW Steel Limited ile Japonya merkezli JFE Steel Corporation arasında, Odisha eyaletinde Bhushan Power and Steel Limited’in (BSPL) kurulu kapasitesini yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefleyen ortak girişimi onayladı.

JSW Steel Aralık ayında yaptığı duyuruda, Odisha’da bulunan BSPL’ye ait entegre çelik tesisinin JFE Steel Corporation ile kurulacak %50-%50 ortak girişime devredileceğini açıklamıştı.

JSW Steel Limited, 2021 yılında iflas çözüm süreci kapsamında BSPL’yi satın almıştı. BSPL, Odisha’da 4,5 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor.

JFE Steel Corporation’ın söz konusu girişimdeki %50’lik pay için iki aşamada yaklaşık 1,73 milyar $ yatırım yapması planlanıyor.


