Hindistan çelik sektörünü küresel trendlerle uyumlu hale getirmek için hurda politikasını netleştiriyor

Hindistan Çelik Bakanlığı, sektörün değişen yerel dinamikleri ve küresel gelişmelere uyum sağlamak amacıyla hurda politikasını oluşturma sürecinin son aşamasına gelindiğini açıkladı.

Bakanlık Sekreteri Daya Nidhan Pandey’e göre Hindistan çelik sektöründe hurda tüketimi istikrarlı şekilde artarken, hurda bulunabilirliğinin yıllık yaklaşık 36 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Pandey, “Büyük ölçekli kapasite artışlarının devam etmesiyle birlikte hurdaya olan talebin keskin şekilde artacağı görülüyor,” dedi.

Bu kapsamda Hindistan Çelik Birliği de 2026-27 bütçesinde yeşil çelik üretiminde hurda kullanımını teşvik edecek destekleyici adımların atılması çağrısında bulundu.

Hurda tedarik zinciri için vergi reformu önerisi

Birlik, Maliye Bakanlığından mal ve hizmet vergisi kapsamında uygulanan tersine vergi mekanizmasının tüm hurda tedarik zincirine yayılmasını talep etti. Birlik, bu düzenlemenin vergi ödemesini kolaylaştıracağını, kayıt dışılığı azaltacağını ve sektörde iş yapma koşullarını iyileştireceğini vurguladı.

Hindistan’ın çelik üretiminde hurdanın payını kademeli olarak küresel ortalama olan %31 seviyesine yükseltmeyi hedeflediğini belirten Pandey, “2030’a kadar 300 milyon mt, 2047’ye kadar ise 500 milyon mt çelik kapasitesine ilerlenirken, hammadde tasarrufu sağlanması, kömür ithalatının azaltılması, emisyonların düşürülmesi ve Hindistan’ın 2070 net-sıfır emisyon taahhüdünün desteklenmesinde hurda belirleyici bir rol oynayacak,” dedi.