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Hint JSW Steel kısa vadeli borçlarını karşılamak için 241 milyon $ kaynak sağlayacak

Cuma, 26 Ocak 2024 10:19:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamada kısa vadeli kredi borçlarının ödenmesi ve sermaye harcamalarının karşılanması için uzun vadeli borçlanma yoluyla yaklaşık 241 milyon $ kaynak sağlanacağı belirtildi.

Aynı zamanda yönetim kurulunun kaynak sağlanması için tahsisli satış ve dönüştürülemeyen tahvillerin ihracına onay verdiği de öğrenildi.

Şirketin sermaye harcamaları 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Nisan-Aralık) 633 milyon $ seviyesinde yer alırken mali yılın tamamına yönelik konsolide sermaye harcamalarının 2,40 milyar $ seviyesindeki tahminlere kıyasla 2,17 milyar $ olması bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası JSW Steel 

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