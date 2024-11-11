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Hindistan hükümeti JSW Steel için başlatılan kömür bloku tahsis sürecini iptal etti

Pazartesi, 11 Kasım 2024 15:27:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kömür Bakanlığı, yaklaşık 10 milyar INR (118 milyon $) tutarındaki teminatı ödememesi sebebiyle Banai-Bhalumunda kömür blokunun yerel çelik üreticisi JSW Steel Limited’e tahsisini iptal etti.

Bakanlığın aldığı karar sonucunda şirketin ödediği 1 milyar INR (12 milyon $) tutarındaki depozitoyu geri alamayacağı ifade edildi.

Bununla birlikte tahsis kararının ardından JSW Steel’in teminatı ödemediği ve belirlenen son tarihin uzatılması yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı için gerekli şartları yerine getirmediğine karar verildiği dile getirildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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