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Hint JSW Steel, Goa’da demir cevheri bloku için açılan ihaleyi kazandı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 14:32:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Goa eyaletinde yer alan Codli demir cevheri bloku için açılan ihaleyi kazandı.

Kaynaklar, ihaleye beş madencilik şirketinin katıldığını ve JSW’nin en yüksek teklifi vererek kazanan olduğunu belirtti. 377 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan söz konusu blokun rezervlerinin 48,49 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Şirket daha önceden yine Goa’da yer alan Cudnem-Cormolem ve Surla-Sonshi demir cevheri blokları için açılan ihaleleri de kazanmıştı.

Ayrıca Onda demir cevheri bloku için açılan ihalenin bugün tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik JSW Steel 

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