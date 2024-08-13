Hint JSW Steel Avustralyalı kömür madencisinden hisse satın aldı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, hammadde arzını güvence altına almak amacıyla Avustralyalı koklaşabilir taş kömürü madencisi M Res NSW HCC Pty Ltd’den (M Res NSW) %66,67 hisse satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun 120 milyon $’lık yatırım karşılığında M Res NSW’den oydan yoksun B sınıfı hisse satın alımına onay verdiği ve 2030 yılına kadar 50 milyon $’lık ilave ödeme yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan hisse alımının JSW Steel’in hammadde arzını güvence altına alma ve maliyet optimizasyonu hedefini destekleyeceği dile getirildi.

M Res NSW’nin Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’ndeki Appin ve Dendrobium koklaşabilir taş kömürü madenlerini işleten Illawarra Coal Holdings Pty Ltd’nin (Illawarra Mettalurgical Coal) sahibi olarak gösterilen Golden M NSW Pty Ltd’de %30 hissesi bulunuyor.

Bununla birlikte JSW Steel, hisse alım sürecinin tamamlanmasının ardından doğrudan veya bağlı kuruluşları aracılığıyla Illawarra Metallurgical Coal ile kömür alım sözleşmesi imzalamayı planlıyor.