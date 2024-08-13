 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint JSW Steel Avustralyalı kömür madencisinden hisse satın aldı

Salı, 13 Ağustos 2024 15:42:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, hammadde arzını güvence altına almak amacıyla Avustralyalı koklaşabilir taş kömürü madencisi M Res NSW HCC Pty Ltd’den (M Res NSW) %66,67 hisse satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun 120 milyon $’lık yatırım karşılığında M Res NSW’den oydan yoksun B sınıfı hisse satın alımına onay verdiği ve 2030 yılına kadar 50 milyon $’lık ilave ödeme yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan hisse alımının JSW Steel’in hammadde arzını güvence altına alma ve maliyet optimizasyonu hedefini destekleyeceği dile getirildi.

M Res NSW’nin Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’ndeki Appin ve Dendrobium koklaşabilir taş kömürü madenlerini işleten Illawarra Coal Holdings Pty Ltd’nin (Illawarra Mettalurgical Coal) sahibi olarak gösterilen Golden M NSW Pty Ltd’de %30 hissesi bulunuyor.

Bununla birlikte JSW Steel, hisse alım sürecinin tamamlanmasının ardından doğrudan veya bağlı kuruluşları aracılığıyla Illawarra Metallurgical Coal ile kömür alım sözleşmesi imzalamayı planlıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de bazı çelik üreticileri yerel kok fiyatlarını tekrar düşürmeyi denedi

09 Ağu | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü alımları yavaşladı, alıcılar 200$/mt FOB’un altında ısrarcı

08 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hindistan koklaşabilir taş kömürü ithalat platformu oluşturma projesini rafa kaldırdı

08 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları Asya’ya gerçekleştirilen bağlantılarla arttı

02 Ağu | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları daha da düşerken Çin’in alım yapması bekleniyor

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hindistan çelik üreticileri için kömür harmanlama oranını artırmayı planlıyor

30 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay, negatif görünüm ihracat fiyatlarını da etkiledi

26 Tem | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları arz fazlası sebebiyle en az 10$/mt düştü

26 Tem | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Haziran döneminde %7,25 düştü

25 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis