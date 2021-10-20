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Hint JSW Ispat Limited’in net zararı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde düştü

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:39:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Ispat Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin net zararının 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 620 milyon INR’ye (8 milyon $) kıyasla 368 milyon INR (5 milyon $) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, JSW Ispat Limited’in toplam kârı, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 9,6 milyar INR’ye (127 milyon $) kıyasla 14,42 milyar INR (192 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aion Investment Private Limited ve JSW Steel Limited konsorsiyumu, 2018 yılında, Monnet Ispat Limited’i iflas kurtarma yoluyla devralmış, şirketin adını JSW Ispat Limited olarak değiştirmişti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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