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JSW Steel’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %158 arttı

Cuma, 18 Temmuz 2025 16:13:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’ın konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %158 artışla 21,84 milyar INR (253,53 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirket yıllık %0,5 artışla 431,47 milyar INR (5 milyar $) satış geliri elde etti.

Birinci çeyrekte JSW Steel’in konsolide çelik satışları yıllık %9 artışla 6,69 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirketin toplam yerel çelik satışları aynı çeyrekte yıllık %12 artışla 5,96 milyon mt’a ulaşırken, ihracatı ise yıllık %20 azaldı.

JSW Steel, Hindistan’daki tesislerinin kapasite kullanım oranının birinci çeyrekte ortalama %87 olduğunu ve bazı tesislerinin planlı bakım çalışmaları kapsamında kapatılması nedeniyle kapasite kullanım oranının bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %93’ün altında kaldığını belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JSW Steel 

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