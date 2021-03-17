Hint JSPL’nin ham çelik üretimi Şubat ayında %18 arttı

Çarşamba, 17 Mart 2021 14:10:31 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), bu yılın Şubat ayında aylık %5,4 düşüş ve yıllık %18 artışla 653.000 mt ham çelik ürettiğini açıkladı.

Söz konusu ayda, şirketin toplam satışları aylık %5,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 480.300 mt’a kıyasla 545.500 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin ihracatı, toplam satış hacminin %26’sını oluşturdu.

JSPL Genel Müdürü V R Sharma, “Her ay büyüme kaydetmeye devam ediyoruz, bu mali yılda herhangi bir yeni sermaye harcaması olmadan üretimi daha da artıracağız,” dedi.