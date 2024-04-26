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Hint Jai Balaji Industries dördüncü çeyrekte net kâra döndü

Cuma, 26 Nisan 2024 14:07:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint inşaat demiri, sünek demir boru ve çelik çubuk üreticisi Jai Balaji Industries Limited (JBIL), 2023-2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 130,83 milyon INR (1,57 milyon $) net zarara kıyasla 2,73 milyar INR (32,89 milyon $) net kâr bildirdi.

Söz konusu dönemde şirketin toplam geliri yıllık %14,7 artışla 20,02 milyar INR (241,18 milyon $) oldu.

2023-2024 mali yılının tamamında şirketin net kârı yıllık %1.421 artışla 8,80 milyar INR (105,97 milyon $) ve toplam geliri de yıllık %7,6 artışla 68,29 milyar INR (822,75 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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