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Hint IMFA’nın net kârı ikinci çeyrekte %40 yükseldi

Salı, 19 Kasım 2024 14:55:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ferrokrom ve ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) net kârı 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %40 artışla 1,25 milyar INR (14,81 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğine kıyasla neredeyse değişmeyerek 6,92 milyar INR (81,99 milyon $) seviyesinde yer aldı.

IMFA, son zamanlarda yerel ferrokrom fiyatlarının gevşediğine ve bu durumun entegre olmayan çelik üreticilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ancak kendine ait madeni bulunması ve borcu olmaması sayesinde iyi performans gösterebildiğini ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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