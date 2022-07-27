Hint IMFA Limited’in net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %36 arttı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 12:05:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %36 artışla 1,34 milyar INR (16,78 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin toplam geliri yıllık %38 artarak 7,43 milyar INR (93,27 milyon $) oldu.

IMFA İdari Yöneticisi Subhrakant Panda, “Jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonominin zayıflaması nedeniyle süregelen belirsizliğin etkisiyle emtia fiyatları düzeltme görmüş olsa da mali sonuçlarımız bu yılın birinci çeyreğinde güçlendi. Tam entegre iş modelimiz ve uzun vadeli tedarik sözleşmelerimiz bizi rakiplerimizden ayırıyor. Girdi maliyetlerindeki düzeltme ve devalüasyon göz önünde bulundurulduğunda, kâr marjımızın güçlü kalmasını bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.