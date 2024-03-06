Hint çelik üreticileri ithalattaki artışın kontrol altına alınması için vergi düzenlemesi istiyor

Çarşamba, 06 Mart 2024 14:41:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Birliği (ISA) tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik sektörünün hükümetten ithalattaki artışın kontrol altına alınması için vergi düzenlemesi ve yeni politikalar getirmesini talep ettiği belirtildi.

Ticari dengesizliklerle etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi bakımından politikalara acilen duyulduğu ve Hindistan’ın ticari önlemlerin alınması için en az 15 aylık bir süre gerektiren mevcut vergi rejiminin ülkeyi bu gibi durumlara karşı savunmasız bıraktığı ifade edildi.

İthalattaki artışın olumsuz etkilerinin azaltılması için bir araya gelen sektör liderleri, vergi getirilmesi, vergi dışı önlemler alınması ve serbest ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. ISA Genel Sekreteri Alok Sahay da söz konusu önlemlerin yerel çelik üreticilerini korumayı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçladığını aktardı. Ayrıca vergi getirilmesi yönündeki çağrının yerel sektörün çıkarlarının korunması ve kendine yetebilirliğin teşvik edilmesi için ticarette dengeyi sağlamanın önemini gösterdiği de vurgulandı.