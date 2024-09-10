Hindistan hükümeti metal hurdaya tersine vergilendirme sistemi getirebilir

Hindistan Mal ve Hizmet Vergisi Konseyi, metal hurdaya tersine vergilendirme sisteminin uygulanmasını önerdi.

Mevcut sistemde satıcı, vergiyi alıcıdan tahsil ederken tersine vergilendirme mekanizması kapsamında alıcıya vergiyi doğrudan hükümete ödeme yükümlülüğü getirilecek.

Konseyin gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamada, metal hurda satışı gerçekleştiren bir işletmenin mal ve hizmet vergisine kayıtlı olmaması halinde alıcıdan vergi tahsil etmesine gerek kalmayacağı ancak alıcının kayıtlı olması durumunda ise ödemeyi doğrudan hükümete yapacağı ifade edildi.

Tersine vergilendirme mekanizmasıyla kayıtlı olmayan ve satışları belirli bir limiti aşan metal hurda satıcısının mal ve hizmet vergisi için kayıt yaptırması gerekeceği, kaydın ardından yukarıda bahsi geçen kuralların geçerli olacağı dile getirildi.

Sektör kaynakları, yeni düzenlemenin hurda kullanarak üretim yapan çelik üreticilerini olumsuz etkileyebileceğini, ayrıca üreticilere mal ve hizmet vergisi ödeme zorunluluğu getireceğini belirtti. Bununla birlikte mal ve hizmet vergisi için kayıt yaptırmak, vergi tahsil etmek ve hükümete ödeme yapmak zorunda kalmayacakları için küçük ölçekli hurda satıcılarının mekanizmadan fayda sağlayacağı da aktarıldı.