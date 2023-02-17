Hint BMW Industries’in net kârı üçüncü çeyrekte %40 arttı

Cuma, 17 Şubat 2023 13:47:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik servis merkezi ve işleme şirketi BMW Industries Limited’in konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %40,49 artışla 172,86 milyon INR (2,09 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %5,35 düşerek 1,42 milyar INR (17,26 milyon $) seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, BMW Industries yerel çelik üreticisi Tata Steel’den tedarik edilen sürekli döküm kütüklerin dönüşümü beraberinde lojistik ve işleme merkezlerinin çelik ihtiyaçlarını karşılamak için söz konusu şirketle anlaşma imzalamıştı.