Hint binek araç üreticilerinin satışları Ağustos ayında düşüşe geçti

Perşembe, 02 Eylül 2021 14:05:11 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları Temmuz ayına kıyasla düşüşe geçti.

Otomotiv sektörü analistleri, ithal elektronik bileşen sıkıntısı ve üreticilerden, bayilere yapılan sevkiyatlardaki azalmanın, Ağustos ayında kaydedilen düşüşlerde etkili olduğunu söyledi. Binek araç üreticilerinin, bayilere yapılan sevkiyatları satış olarak gösterdiği belirtildi.

Ayrıca, analistler, Ağustos ayında yapılan satışlardaki gerilemenin, otomobil üreticilerinin, özellikle soğuk sac gibi hammadde stoklarını yenilemesini olumsuz etkileyeceğini ve satışlardaki artışın, beklenenin altında yer alacağını ifade etti. Binek araç üreticilerinin, planlandığı üzere, Ekim-Kasım dönemini kapsayan tatil sezonundaki talebi karşılamak amacıyla üretimlerini artıramayacağı ve bu durumun, çelik alımlarının düşmesine bağlı olarak entegre çelik üreticilerinin satış hacmi üzerinde olumsuz etki yaratacağı eklendi.

Ülkenin binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Ağustos ayında aylık %19,55 düşüşle 130.699 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları aylık %1,96 düşüşle 59.068 adet olurken, Tata Motors Limited’in satışları aylık %4,25 düşüşle 54.190 adet ve Toyota’nın satışları aylık %2,54 düşüşle 12.722 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında kaydedilen düşüşlerin aksine, Honda Motors Limited’in satışları ise aylık %84,59 artışla 11.777 adet oldu.