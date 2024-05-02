Hindistan’da binek araç satışlarındaki artış Nisan ayında yavaşladı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 15:36:29 (GMT+3) | Kalküta

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlardaki artış oranının bu yılın Nisan ayında yüksek baz etkisi ve talebin seçim döneminden kaynaklı olarak cansız seyretmesi sebebiyle yavaşladığı görüldü.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %0,4 artarak 137.952 adet oldu.

Pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited yıllık %1 artışla 50.201 adet satış yaparken Tata Motors Limited’in satışları yıllık %2 artışla 47.883 adet seviyesinde yer aldı. Aynı ayda yalnızca Toyota Kirloskar Limited’in yıllık %32 artışla 15.510 adet satış gerçekleştirdiği gözlendi.

MSIL Pazarlama ve Satış Departmanı Başkanı Partho Banerjee, “Bu yıl baz etkisi oldukça yüksek. Seçim dönemi sebebiyle piyasa biraz durgun. Seçimler tamamlandığında piyasada değişimler yaşanacağını düşünüyorum,” dedi.

Hyundai Motor India Başkanı Tarun Garg ise sene başında binek araç satış rakamlarında tek haneli büyüme görüleceği yönündeki beklentilerin, Nisan ayında yaşandığına dikkat çekti. Garg sözlerine, “Satışlardaki artış oranı, talebin azalmasından ziyade baz etkisinin son iki yıldır çok yüksek olmasından ötürü yavaşladı,” şeklinde devam etti.