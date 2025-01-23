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Hint APL Apollo Tubes Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %31 yükseldi

Perşembe, 23 Ocak 2025 15:13:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın en büyük yapısal çelik boru üreticisi APL Apollo Tubes Limited’in net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %30,70 artışla 2,17 milyar INR (25 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam faaliyet geliri yıllık %30 artarak 54,32 milyar INR (627,25 milyon $) seviyesine çıktı.

Üçüncü çeyrekte APL Apollo’nun satışları yıllık %37 artışla 828.000 mt seviyesinde yer alırken, şirket mali yılın ilk dokuz ayında yıllık %19 artışla 2,31 milyon mt satış gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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