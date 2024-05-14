Hint APL Apollo Tubes Limited’in net kârı dördüncü çeyrekte %16 azaldı

Salı, 14 Mayıs 2024 15:30:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın en büyük yapısal çelik boru üreticisi APL Apollo Tubes Limited’in net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %16 düşüşle 1,7 milyar INR (20,40 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %7,55 artarak 47,65 milyar INR (570,74 milyon $) seviyesine çıktı.

Yapılan açıklamada, “Satışlarımızı artırmak amacıyla müşterilerimize ilave indirimler yapmak durumunda kaldık. Ancak ağır yapısal çelik boru ve kaplamalı ürünler gibi katma değerli ürün satışlarımızda güçlü bir artış sağlama konusunda kararlıyız,” ifadeleri kullanıldı.