Hint AMNS korozyona dayanıklı vasıflı çeliğini piyasaya sürdü

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ortak girişimi olan Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Magnelis markası altında korozyona dayanıklı ve kendini onarma özelliğine sahip vasıflı çeliğini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, çinko, alüminyum ve magnezyum karışımından oluşan bir alaşımla kaplanarak Magnelis’in korozyona karşı dayanıklılığının artırıldığı ve bu sayede kendini onarma özelliği kazandırıldığı ifade edildi. Söz konusu ürünün önceden Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkelerden ithal edildiği ve bu nedenle teslimat süresinin uzun olduğu dile getirildi.

Bununla birlikte AMNS, Hazira tesisinde yıllık 500.000 mt kapasiteli üretim hattı kurmak üzere yaklaşık 10 milyar INR (199,77 milyon $) yatırım yaptığını bildirdi.

Şirket, güneş enerjisi projelerinde kullanılan üründeki yerel pazar payını %50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.