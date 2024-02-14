﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 10 ayında arttı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 15:33:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk 10 ayına (21 Mart 2023-20 Ocak 2024) ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde ülkenin toplam çelik ihracatı yıllık %9,1 artışla 9,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %5,4 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin uzun mamul ihracatı yıllık %5,1 artışla 2,41 milyon mt oldu. Özellikle ülkenin inşaat demiri ihracatı yıllık %2 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul segmentinde ise ülke yıllık %7,5 artışla 384.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul ihracatı ise yıllık %10,8 artışla 6,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin kütük ve blum ihracatı yıllık %2 artışla 4,39 milyon mt olurken, slab ihracatı yıllık %38,8 artışla 1,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Slab Kütük Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul İran Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İran’ın çelik ihracatı birinci çeyrekte %37 yükseldi

15 Ağu | Çelik Haberler

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 11 ayında %1 düştü

22 Mar | Çelik Haberler

İran’ın yarı mamul ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

ABD çelik ithalatı Nisan ayında %58,3 arttı

29 May | Çelik Haberler

ÇİB: Türkiye’nin çelik ihracatı ilk yarıda %2,5 düştü

12 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat ilk sekiz ayda %220,5 arttı

01 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin çelik ihracatındaki gerileme eylülün ilk yarısında da sürdü

17 Eyl | Çelik Haberler

WSD’den Stratejik İncelemeler IX: Korelasyon katsayıları çelik fiyat ilişkilerine ışık tutuyor

22 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir çelik ürün ihracatı şubat ayında %3,7 arttı

15 Mar | Çelik Haberler

1-7 Mart tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

15 Mar | Çelik Haberler