İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 10 ayında arttı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 15:33:31 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk 10 ayına (21 Mart 2023-20 Ocak 2024) ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde ülkenin toplam çelik ihracatı yıllık %9,1 artışla 9,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %5,4 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin uzun mamul ihracatı yıllık %5,1 artışla 2,41 milyon mt oldu. Özellikle ülkenin inşaat demiri ihracatı yıllık %2 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul segmentinde ise ülke yıllık %7,5 artışla 384.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul ihracatı ise yıllık %10,8 artışla 6,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin kütük ve blum ihracatı yıllık %2 artışla 4,39 milyon mt olurken, slab ihracatı yıllık %38,8 artışla 1,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.