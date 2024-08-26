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Çinli Panhua Group Filipinler’deki çelik tesisinin ilk fazını 2025’in ilk çeyreğinde devreye alacak

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 14:00:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Çinli çelik üreticisi Panhua Group, Filipinler’in Sarangani Eyaleti’nde bulunan Maasim’de inşası devam eden 3,5 milyar $ tutarındaki çelik tesisini 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alacak. Üç fazdan oluşacak tesis, yılda 10 milyon mt galvanizli çelik, boyalı sac, slab ve kütük üretecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, tesisin ilk fazının inşasına 2019 yılında başlamıştı. Yıllık 2 milyon mt kütük kapasitesine sahip olacak projenin ilk fazının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Proje kapsamında iki adet 60 tonluk konvertör, iki adet 60 tonluk pota fırını ve iki adet çift bantlı slab döküm ünitesi inşa edilecek.

Projenin tamamlanmasıyla entegre çelik tesisi, Çin ile Filipinler arasındaki endüstriyel iş birliği ile ekonomik alışverişi teşvik ederken aynı zamanda Panhua Group’un yerel sıcak haddeleme ve soğuk haddeleme faaliyetleri için yeterli hammadde sağlayacak.


Etiketler: Kütük Galvanizli Slab Yassı Ürünler Yarı Mamul Çin Filipinler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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