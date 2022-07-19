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Hindistan’ın maden üretimi Mayıs ayında %10,9 arttı

Salı, 19 Temmuz 2022 11:09:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %10,9 arttı.

Ayrıca 2022-2023 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde toplam maden üretimi yıllık %9,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda altın üretimi yıllık %212,9, fosforit üretimi yıllık %121,4, kömür üretimi yıllık %33,7, boksit üretimi yıllık %31,5, linyit üretimi yıllık %25,8, manyezit üretimi yıllık %22,9, kurşun konsantresi üretimi yıllık %18,7, çinko konsantresi üretimi yıllık %15,6, kireç taşı üretimi yıllık %8,5, doğal gaz üretimi yıllık %7 ve ham petrol üretimi yıllık %4,6 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda demir cevheri üretimi yıllık %5,6, bakır konsantresi üretimi yıllık %33,5, manganez cevheri üretimi yıllık %43,3 ve kromit üretimi yıllık %67,3 düştü.


Etiketler: Mangan Cevheri Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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