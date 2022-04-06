Vale demir cevheri ve manganez varlıklarını satıyor

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:31:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Midwest System’daki demir cevheri ve manganez varlıklarını satmak için başlattığı görüşmelerde ilerleme katettiğini belirtti.

Düzenlenmiş AVFÖK’ü 110 milyon $ seviyesinde yer alan Midwest System, geçtiğimiz yıl 2,7 milyon mt demir cevheri ve 200.000 mt manganez üretimi yaptı.

Vale ana varlık statüsünde olmayan varlıklarını elden çıkarma stratejisi doğrultusunda Midwest System için görüşmelere başladığını ifade etti.

BTG Pactual analistleri Vale’nin artışa geçen demir cevher fiyatlarından istifade etmesini beklediklerini söyledi.

Çin’in çelik üretimini artırmasına ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bağlı olarak demir cevheri fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.