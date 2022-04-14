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Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Şubat döneminde %13,2 arttı

Perşembe, 14 Nisan 2022 13:57:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maden Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi 2021-2022 mali yılının Nisan-Şubat döneminde yıllık %13,2 arttı.

Söz konusu ayda, maden üretim endeksi yıllık %4,5 artarak 123,2 seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında elmas üretimi yıllık %43,4, linyit üretimi yıllık %24,7, doğal gaz üretimi yıllık %12,5, fosforit üretimi yıllık %9,9, çinko konsantresi üretimi yıllık %8,7, boksit üretimi yıllık %8,3, kömür üretimi yıllık %6,6, demir cevheri üretimi yıllık %5,9 ve manyezit üretimi yıllık %0,6 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda kireç taşı üretimi yıllık %0,5, altın üretimi yıllık %2,1, ham petrol üretimi yıllık %2,2, kurşun konsantresi üretimi yıllık %14, manganez cevheri üretimi yıllık %17,3, bakır konsantresi üretimi yıllık %19,8 ve kromit üretimi yıllık %33,1 düştü.


Etiketler: demir cevheri mangan cevheri hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası madencilik 

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