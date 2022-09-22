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Hindistan’ın maden üretimi Temmuz ayında %3,3 azaldı

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:32:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,3 düştü.

2022-2023 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde ise maden üretimi yıllık %6,1 yükseldi.

Söz konusu ayda, fosforit üretimi yıllık %39,3, kömür üretimi yıllık %11,2, bakır konsantresi üretimi yıllık %8,8 ve çinko konsantresi üretimi yıllık %5,9 arttı.

Öte yandan aynı ayda, demir cevheri üretimi yıllık %21,5, manganez cevheri üretimi yıllık %17,9, linyit üretimi yıllık %16,6, altın üretimi yıllık %10,6, manyezit üretimi yıllık %10,5, kromit üretimi yıllık %9, kireç taşı üretimi yıllık %8,8, kurşun konsantresi üretimi yıllık %3,9, ham petrol üretimi yıllık %3,8, boksit üretimi yıllık %1,4 ve doğal gaz üretimi yıllık %0,3 azaldı.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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