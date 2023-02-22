Meksika’nın pelet üretimi Aralık ayında %4,4 arttı

Çarşamba, 22 Şubat 2023 10:25:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %4,4 artışla 587.754 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ortalama pelet fiyatı nominal olarak %6,7 düşüşle 1.495 MXN (79,2$/mt) oldu.

Aynı ayda dört ana madenin üretimi koklaşmayan kömür ve pelet üretimindeki artışa bağlı olarak %3,2 artışla 1,03 milyon mt seviyesine yükseldi.

Koklaşmayan kömür üretimi yıllık %2,5 artışla 381.201 mt seviyesinde yer alırken, ortalama koklaşmayan kömür fiyatı 31,3$/mt oldu.

Aralık ayında kok üretimi yıllık %2,7 düşüşle 38.226 mt ve mangan üretimi yıllık %4,8 düşüşle 20.123 mt seviyelerinde kaydedildi.

Demir cevheri üretimi ise Aralık ayında yıllık %18 düşerek 670.502 mt seviyesine geriledi.