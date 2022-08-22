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Hindistan’ın maden üretimi Haziran ayında %7,5 arttı

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 11:17:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %7,5 arttı.

Söz konusu ayda elmas üretimi yıllık %340, altın üretimi yıllık %107,3 fosforit üretimi yıllık %41, kömür üretimi yıllık %31,1, linyit üretimi yıllık %28,8, çinko üretimi yıllık %20, manganez cevheri üretimi yıllık %19,3 manyezit üretimi yıllık %16,6, boksit üretimi yıllık %8,9, kromit üretimi yıllık %6,5, kurşun konsantresi üretimi yıllık %4,2, kireç taşı üretimi yıllık %1,6 ve doğal gaz üretimi yıllık %1,3 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda petrol üretimi yıllık %1,7, bakır konsantresi üretimi yıllık %7,2 ve demir cevheri üretimi yıllık %9,7 düştü.


Etiketler: Mangan Cevheri Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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