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Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ağustos döneminde %4,2 arttı, Ağustos ayında %3,9 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 14:25:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-23 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde ülkenin maden üretimi bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 artış gösterdi. Ancak Ağustos ayında yıllık bazda %3,9 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında kömür üretimi yıllık %7,7, kurşun konsantresi üretimi yıllık %6,3, çinko konsantresi üretimi yıllık %3,4 ve kireç taşı üretimi yıllık %2,7 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda doğal gaz üretimi yıllık %0,8, manganez cevheri üretimi yıllık %1,9, ham petrol üretimi yıllık %3,3, manyezit üretimi yıllık %3,5, bakır konsantresi üretimi yıllık %14,1, altın üretimi yıllık %14,6, kromit üretimi yıllık %16,6, boksit üretimi yıllık %17,6, demir cevheri üretimi yıllık %19,3, linyit üretimi yıllık %20,7 ve fosforit üretimi yıllık %38,2 düştü.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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