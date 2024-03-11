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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %10 arttı

Pazartesi, 11 Mart 2024 12:22:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-2024 mali yılının Nisan-Şubat döneminde yıllık %10,18 artarak 59,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,72 milyon mt’a kıyasla 4,83 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Şubat döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %38,45 artışla 55,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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