Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %1 azaldı

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Eylül döneminde yıllık %0,97 düşerek 29,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının 4,29 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Eylül döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %2,58 düşüşle 25,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.