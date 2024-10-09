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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %1 azaldı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 13:50:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Eylül döneminde yıllık %0,97 düşerek 29,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının 4,29 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Eylül döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %2,58 düşüşle 25,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pelet Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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