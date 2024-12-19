Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti atıl duran 18 demir cevheri stokunu ihaleye açtı

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, atıl duran 18 demir cevheri stoku için ihale başlattığını ve söz konusu stokların rezervlerinde toplam yaklaşık 30 milyon mt %45-51 tenörlü cevher bulunduğunu açıkladı.

Eyalet hükümeti geçtiğimiz ay sahiplerinin dönüşüm ücretlerini ödemediği özel arazilerde atıl duran düşük tenörlü demir cevheri stoklarının ihaleye açılmasına ilişkin politikasında değişikliğe gitmişti.

Bununla birlikte ihale kazananlarına söz konusu stoklardan düşük tenörlü demir cevheri ihraç etme izni verileceği öğrenildi.

Eyalette madencilik sahaları ve özel arazilerde atıl duran yaklaşık 700 milyon mt düşük tenörlü demir cevheri olduğu tahmin ediliyor.