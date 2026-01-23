Hindistan’ın çelik ihracatı 2025’te %4 arttı, yılın ikinci yarısında son dört yılın en yüksek seviyesini gördü

BigMint verilerine göre Hindistan’ın (paslanmaz dahil) çelik ihracatı 2025 yılında %4 artışla 8,59 milyon mt seviyesine yükseldi.

Yıllık bazdaki artışa rağmen yılın ilk yarısında ihracat hacminin %25 düştüğü dikkate alındığında bu tablo belirgin bir toparlanmaya işaret etti. Yılın ikinci yarısında ise sevkiyatlar AB’li alıcıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) uygulama dönemine geçilmeden önce alımlarını hızlandırmasının etkisiyle %47 artışla 4,96 milyon mt seviyesine çıktı.

İkinci yarıdaki ihracat performansı 2021’in ikinci yarısından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ederken, yıllık toplam hacim 2023 yılındaki 8,85 milyon mt seviyesinin gerisinde kaldı. Bununla birlikte Çin’in ihracatının 2025’te %7,5 artışla 119 milyon mt ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı dikkate alındığında Hindistan’ın kaydettiği artış dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Düşük fiyat politikası Çin’in ihracatını desteklemeye devam ederken, bu durum Hindistan’ın küresel pazardaki ihracat ivmesini kısmen sınırladı.

2025 yılında Hindistan’ın yarı mamul ihracatı %48 artış kaydederek toplam ihracattaki artışın ana faktörü olurken, nihai yassı mamul ihracatında sınırlı bir toparlanma görüldü. Özellikle İngiltere ve ABD’ye yapılan sevkiyatlar yarı mamul ihracatını destekledi.

Bölgelere göre ihracat

Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı olan AB’ye sevkiyatları yılın ikinci yarısında %90 artış kaydetti ama yılın tamamında %7 düşüş gösterdi. Diğer önemli pazarlara bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ihracat %25 artarken, Nepal’e sevkiyatlar aynı kaldı. İngiltere için %9 düşüş, ABD için %96 artış, Vietnam için %94 yükseliş ve Suudi Arabistan için %79 gerileme gözlendi.

Ürün bazında dağılım

2025 yılında Hindistan’ın yassı mamul ihracatı %1 düşüş kaydederken, sıcak rulo sac ihracatı %4 düşüşle 2,43 milyon mt oldu. Boru ve profil ihracatı %21 artışla 1,92 milyon mt olurken, galvanizli ürünlerin ihracatı %27 düşüşle 1,01 milyon mt, soğuk rulo sac ihracatı ise %17 artışla 590.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu dönemde ülkenin yarı mamul ihracatı %48, uzun mamul ihracatı ise %12 artış gösterdi. Paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda değişmedi.

2025’te öne çıkan ihracat trendleri

İngiltere ve ABD yarı mamul ihracatını destekledi: ABD ve İngiltere’ye sevkiyatların iki katına çıkması toplam yarı mamul ihracatına olumlu yansıdı. İngiltere’de artan enerji maliyetleri ve arz sıkıntısı nedeniyle haddehaneler kütük ithalatına yöneldi. Ayrıca Tata Steel UK’nin Port Talbot’taki yüksek fırınlarını kapatmasının ardından Hindistan ve Hollanda tesislerinden slab ve rulo sac ithalatına başladığı bildirildi. ABD’de ise elektrik ark ocaklı üreticiler ve tüccarlar, BDT menşeli ürünlerde jeopolitik risklerin artması ve güçlü dolar/zayıf rupi paritesinin maliyet avantajı yaratması nedeniyle Hindistan menşeli yarı mamullere yöneldi. Nepal, lojistik avantajlar ve sınırlı hammadde bulunurluğu nedeniyle Hindistan kütük ihracatında önemli bir pazar olmaya devam etti.

AB’ye ihracat zayıf kaldı: AB’de otomotiv ve inşaat sektörlerindeki durgunluk çelik talebini baskıladı. EUROFER’in Aralık 2025 raporuna göre bölgede görünür çelik tüketiminin 2025’te %0,2 düşmesi bekleniyor. Bu durum, SKDM öncesi alımlar hızlansa da Hindistan’ın AB’ye ihracatını sınırladı. AB’ye sıcak rulo sac ihracatı %12 düşüşle 1,30 milyon mt, galvanizli ürün ihracatı %27 düşüşle 820.000 mt oldu. Soğuk rulo sac ihracatı %27 artışla 560.000 mt seviyesine yükseldi.

Vietnam öne çıktı: AB’de alımların yavaşlamasıyla birlikte Hint ihracatçılar Vietnam pazarına yöneldi. Rupinin değer kaybı da fiyat tekliflerinde esneklik sağladı.

Görünüm

2026’nın ilk çeyreğinde Hindistan’ın ihracat hızının düşmesi bekleniyor. Hindistan, AB’nin ilk çeyrek sıcak rulo sac kotasını tamamen doldurduğu için sonraki sevkiyatların %25 vergi ve SKDM maliyetlerine tabi olması gerekiyor. Bu durum, AB’li alıcıların temkinli davranmasını beraberinde getirebilir.

Alternatif satış pazarları olarak Vietnam ve Nepal öne çıkarken, Güneydoğu Asya’da Çin çeliğine yönelik kısıtlamalar Hint üreticilere alan açabilir. Ancak bu pazarların AB’ye olan satışlardaki kaybı telafi etmesi zor görünüyor. Yerel piyasada kârlılığın iyileşmesi ise üreticilerin odağını yurt içi satışlara kaydırabilir.

Kaynak: BigMint