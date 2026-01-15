2025’te Hindistan’ın paslanmaz yarı mamul ithalatı %20’den fazla arttı, slab ithalatı kütükteki düşüşü dengeledi

Hindistan’ın paslanmaz yarı mamul ithalatı, 2025 yılında %22 artarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Slab ve kütükten oluşan paslanmaz yarı mamul ithalatı 665.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, ürün bazında karma bir tablo ortaya çıktı. İhracat arzının zayıflamasıyla kütük ithalatı sert düşüş gösterirken, ithal slab alımlarındaki artış artan toplam ithalat hacmini destekledi.

Kütük ithalatı sert düştü

Hindistan’ın paslanmaz kütük ithalatı 2025 yılında %64 düşüşle 46.000 mt seviyesinde kaydedildi. Endonezya en büyük tedarikçi olmaya devam etse de bu ülkeden yapılan alımlar 2024’te 128.000 mt iken 60.000 mt’a geriledi. Hindistan 2023 yılında Endonezya’dan hiç paslanmaz kütük ithal etmemişti. Bu durum, son üç yılda tedarik yapısındaki değişimi ortaya koyuyor. Ayrıca İsveç’ten 8.000 mt, Vietnam’dan ise 500 mt civarında sınırlı alımlar yapıldığı bildirildi. Piyasa oyuncuları kütük ithalatındaki düşüşün, yerel arzın iyileşmesi, üreticilerin temkinli alım politikaları ve küresel ticaret dinamiklerindeki değişimden kaynaklandığını belirtti.

304L kalite kütük için Endonezya çıkışlı gösterge fiyatlar 1.500-1.530$/mt CFR seviyelerinde duyulurken, iç piyasada Mumbai çıkışı fiyatlar 140.000 INR/mt civarında yer aldı.

Slab ithalatı Endonezya kaynaklı artışla yükseldi

Aynı dönemde Hindistan’ın paslanmaz slab ithalatı sert artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemindeki 434.000 mt seviyesine kıyasla yıllık bazda %48 artışla 642.000 mt paslanmaz slab ithal edildi. Endonezya, 581.000 mt ile lider tedarikçi konumunu korudu. Singapur’dan 28.000 mt, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise 32.000 mt slab sevkiyatı yapıldı. Bu iki ülkeden 2024’te ithalat yapılmamıştı.

Slab ithalatındaki artışın, yerel haddecilerin ve entegre üreticilerin maliyet optimizasyonu ve operasyonel esneklik nedeniyle kütük yerine slab tercih etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Beklenti

Önümüzdeki aylarda Hindistan’ın paslanmaz slab ithalatının güçlü seyrini koruması bekleniyor. Yerel üreticilerin yurt dışındaki bağlı kuruluşlarının ülkeye daha fazla arz yönlendirmesi de bu eğilimi destekliyor. Surabaya’da faaliyet gösteren PT Jindal Stainless Indonesia ile PT Glory Metal Indonesia ortaklığının yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik ergitme tesisini devreye alması üretimi artıracak. Kademeli olarak devreye girecek yeni slab kapasitesiyle Endonezya’nın maliyet avantajları, entegre operasyonları ve lojistik üstünlüğü sayesinde Hindistan’ın başlıca tedarikçisi konumunu daha da pekiştirmesi bekleniyor. Bu çerçevede Hindistan’ın slab ithalatının haddeciler ve entegre üreticilerin talebini karşılayacak şekilde yüksek seviyelerde kalması, buna karşın kütük ithalatının iyileşen yerel arz nedeniyle sınırlı seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: BigMint