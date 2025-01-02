Hindistan'da 18 demir cevheri sahası için açılan ihaleye 173 madencilik şirketi katıldı

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Hindistan’ın Goa eyaleti hükümetinin 18 adet atıl durumdaki düşük kalite demir cevheri için açtığı ihaleye 173 madencilik şirketinin katıldığı belirtildi.

İnternet üzerinden açıklanan ilk müzayede için rezerv fiyatı %22 olarak sabitledi. Yani, Hindistan Maden Bürosu (IBM) düşük kaliteli demir cevheri fiyatını 100 INR/mt olarak belirlenirse, ihaleyi kazanan madencilerin hükümete 22 INR/mt ödeme yapması gerekecek.

Geçtiğimiz ay Goa eyaleti hükümeti, atıl duran 18 demir cevheri stoku için ihale başlattığını ve stokların rezervlerinde toplam yaklaşık 30 milyon mt %45-51 tenörlü cevher bulunduğunu açıklamıştı.